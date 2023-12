Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (12.12.2023) zwischen 03:00 Uhr und 07:15 Uhr in der Grönerstraße in Ludwigsburg zugetragen hat.

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen auf einer Parkfläche abgestellten Tankauflieger und hinterließ einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw, der beim Abbiegen in die Raiffeisenstraße ausschwenkte und hierbei mit dem Tankauflieger kollidierte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.