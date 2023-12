Nach einer Unfallflucht in der Kammererstraße in Ludwigsburg am Dienstag (05.12.2023) zwischen 08.10 Uhr und 12.10 Uhr sucht die Polizei noch Zeugen.

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen geparkten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.