Am 08.12.2023 zwischen 16:00 Uhr und 18:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zum Wohn-/Esszimmer eines Einfamilienhauses in der Silcherstraße in Marbach am Neckar auf.

Ludwigsburg (ots) - Durch diese entstandene Öffnung, gelangte die Täterschaft in das Einfamilienhaus. Im Inneren wurden zahlreiche Schränke und Kommoden nach Wertsachen durchwühlt. Anschließend wurde das Gebäude über die Terrassentüre wieder verlassen. Sowohl der entstandene Sachschaden am Fenster, als auch das erbeutete Diebesgut lassen sich bislang beziffern.

Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0 oder Email marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.