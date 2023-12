Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, nachdem am Sonntag (03.12.2023) zwischen 15.40 Uhr und 16.40 Uhr ein noch Unbekannter einen Mercedes in der Strohgasse in Marbach am Neckar zerkratzte.

Ludwigsburg (ots) - Der PKW stand auf dem Kelterparkplatz. Die Fahrerseite und die Motorhaube wurden beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand.