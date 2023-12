In der Zeit zwischen Samstag, 13:00 Uhr (23.12.2023), und Sonntag, 17:45 Uhr (24.12.2023), brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Bereich der Ulrichstraße ein.

Ludwigsburg (ots) - Durch gewaltsames Aufhebeln einer Kellertüre verschaffte sich der ungebetene Besuch Zutritt zum Gebäude. Im Innenraum wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurden schließlich Wertgegenstände und Schmuck im Wert eines hohen vierstelligen Betrags. Außerdem entstand an der aufgebrochenen Türe zusätzlich Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 1313 0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.