Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (04.12.2023) zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Sommerstraße in Mötzingen ein.

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich über eine eingeschlagene Scheibe einer Terrassentüre verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohngebäude. Im Erdgeschoss durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume. Hierbei erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.