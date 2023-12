Bislang unbekannte Täter gelangten am Samstagvormittag den 23.12.23 durch das Aufhebeln eines Badezimmerfensters im Erdgeschoß in ein Einfamilienhaus am südlichen Ortsrand Murrs.

Ludwigsburg (ots) - Im Haus wurden mehre Schubladen durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.