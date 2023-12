Zu einer möglichen Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr kam es am Mittwoch (06.12.2023) gegen 13:45 Uhr auf der Landesstraße 1125 in Murr.

Ludwigsburg (ots) - Eine 33-jährige Skoda-Lenkerin befuhr zunächst den linken Abbiegestreifen von der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim kommend in Richtung Landessstraße 1125. Nachdem auf der Landesstraße 1125 in Fahrtrichtung Murr die beiden Richtungsfahrspuren zu einer zusammengeführt werden, setzte die 33-Jährige mit ihrem Skoda zum Einfädeln durch das Reisverschlussverfahren auf den rechten Fahrstreifen an. Hierbei soll der Abstand zu einem, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden, weißen BMW eines 80-Jährigen ausreichend gewesen sein. Plötzlich soll der 80-Jährigen sein Fahrzeug jedoch stak beschleunigt haben, sodass die 33-Jährige den eingeleiteten Spurwechsel abbrechen und über die Sperrfläche geradeaus weiterfahren musste, um eine Kollision zu verhindern. Daraufhin soll der Fahrer des BMW zunächst auf gleicher Höhe zum Skoda weitergefahren sein und erst später wieder beschleunigte haben. Anschließend soll der BMW-Lenker die 33-Jährige mehrfach ausgebremst und mittels Handzeichen über den Rückspiegel beleidigt haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die das Verkehrsgeschehen beobachten konnten, sich zu melden.