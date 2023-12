Ein 55-Jähriger fuhr am Montag (18.12.2023) gegen 15:00 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße 1125 aus Richtung Pleidelsheim kommend in Fahrtrichtung Murr.

Ludwigsburg (ots) - Von dort wollte er verbotswidrig nach links in Richtung Sonnenhof abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich den entgegenkommenden Lkw eines 32-Jährigen, der von Murr in Richtung Pleidelsheim unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei der Ford Fiesta durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern geriet und noch gegen den VW Caddy einer 59-jährigen Autofahrerin stieß. Der 55-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt, der 32-jährige Fahrer des Mercedes Actros blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro. Der Ford und der VW mussten abgeschleppt werden, der Mercedes-Lkw konnte vor Ort durch einen Lkw-Mechaniker wieder fahrbereit gemacht werden. Die Landesstraße 1125 war zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 16:15 Uhr konnte der Verkehr in beide Fahrtrichtungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, gegen 17:00 Uhr wurde die Landessstraße wieder komplett freigegeben.