Am Samstag (16.12.2023) schoben bislang unbekannte Täter zwischen 14:45 Uhr und 22:15 Uhr an einem Einfamilienhaus im Südwesten von Pleidelsheim den Rollladen an einem Fenster im Erdgeschoss nach oben und schlugen die Scheibe ein.

Ludwigsburg (ots) - Durch das eingeschlagene Fenster gelangten die Täter ins Gebäude. Mehrere Zimmer im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss wurde betreten und diverse Regale und Schränke durchwühlt. Es wurden Wertsachen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144 9000 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.