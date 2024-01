Zum Jahreswechsel konnten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg insgesamt 224 Einsätze verzeichnet werden.

Ludwigsburg (ots) - Unter anderem sechs Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit, vier Eigentumsdelikte, drei Sachbeschädigungen, zehn Verkehrsdelikte und mehrere verbale Streitigkeiten. Es kam zu einem Angriff auf Rettungskräfte. Hierbei wurde niemand verletzt. Weiterhin gab es 47 Kleinbrände und drei fahrlässige Brandstiftungen. In Böblingen verursachte ein brennender Mülleimer einen Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Hinsichtlich des Angriffs auf Rettungskräfte und des Brandes in Böblingen wird auf die separat gefertigten Pressemeldungen verwiesen.