Bei der Versammlungsbehörde der Stadt Vaihingen an der Enz wurde für den morgigen Donnerstag (21.12.2023) eine Versammlung mit dem Titel "Traktoren-Demo gegen die Agrarpolitik der Deutschen Bundesregierung" angemeldet.

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet um Beachtung nachstehender Information der Stadt Vaihingen an der Enz:



"Aufgrund einer Traktoren-Demo mit mindestens 200 Fahrzeugen von Pulverdingen/Vaihingen an der Enz nach Stuttgart kommt es am Donnerstag, den 21.12.2023 voraussichtlich zwischen 8:00 Uhr und 10:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) zu Verkehrsbeeinträchtigungen."



Anfragen zu der Versammlung / Traktoren-Demo bitten wir an die Stadt Vaihingen an der Enz zu richten.