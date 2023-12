Am Donnerstag (30.11.2023) kam es in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon.

Ludwigsburg (ots) - Zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden aus dem Landkreis Böblingen sieben Fälle zur Anzeige gebracht, im Landkreis Ludwigsburg wurden 14 Straftaten angezeigt. Die Zahl der tatsächlich erfolgten Anrufstraftaten dürfte erfahrungsgemäß weit höher liegen.



In fast allen Fällen handelte es sich um sogenannte "Schockanrufe". Dabei melden sich angebliche Polizeibeamte per Telefon und geben vor, nahe Familienangehörige (z.B. Tochter, Sohn oder Enkelkinder) hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem andere Personen tödlich verunglückt seien. Die jeweiligen "Unfallverursacher" müssten nun in Untersuchungshaft genommen werden, sofern nicht eine höhere fünfstellige Bargeldsumme als Kaution bezahlt wird oder alternativ Goldmünzen, Schmuck und ähnliche Wertsachen hinterlegt werden.



Glücklicherweise blieb es in allen polizeilich registrierten Fällen bei erfolglosen Versuchen. Eine 53-jährige Frau aus Eberdingen war allerdings bereits unterwegs zu ihrem Schließfach bei einer Bank, um dort Bargeld und Münzen abzuholen und anschließend an einen angeblichen "Staatsanwalt" als Kaution für ihre Tochter zu übergeben. Hier war es der während der Fahrt zufällig erfolgte Anruf ihrer wirklichen Tochter, der den Betrug aufdeckte und so eine Übergabe der Wertsachen an die Betrüger verhinderte.



Das Polizeipräsidium Ludwigsburg weist darauf hin:



- Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte werden niemals am

Telefon Ihre Vermögensverhältnisse erfragen.



- Ebenso wenig werden echte Amtsträger Bargeld oder Wertsachen als

Kaution zur Verhinderung einer angeblichen Haftstrafe von Ihnen

verlangen.



- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Im

Zweifelsfall legen Sie auf und rufen selbst bei der örtlich

zuständigen Polizeidienststelle an, um den Sachverhalt zu

klären.



Weitere Tipps und Hinweise erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/