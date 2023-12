Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt zum Jahresende weiter zu.

Ludwigsburg (ots) - Allein im November 2023 wurden über 100 Wohnungseinbrüche in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg gemeldet, im Dezember sind es bislang schon über 50 Fälle. Gerade in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher selbst kurze Abwesenheiten von Anwohnern, um Fenster oder Türen aufzubrechen und in Wohnungen einzudringen. Abgesehen haben die Täter es dabei meist auf hochwertigen Schmuck und Bargeld, vereinzelt aber auch auf Elektrogeräte oder sonstige Wertsachen.



Auch am Mittwoch (20.12.2023) waren wieder zwei Taten im Landkreis Ludwigsburg zu verzeichnen. Eine noch unbekannte Person verschaffte sich zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr Zutritt zu zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Benningen am Neckar, betrat mehrere Räume und durchwühlte Schränke auf der Suche nach Diebesgut. Zwischen 14:00 Uhr und 23:00 Uhr schlugen Unbekannte in der Leonberger Straße in Remseck am Neckar-Aldingen zu, wo sie ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufhebelten und im Innern mehrere Räume durchsuchten. In beiden Fällen ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Die entstandenen Sachschäden sind ebenfalls noch unbekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.



Das Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Verhinderung und Aufklärung von Einbrüchen: Melden Sie verdächtige Personen und Fahrzeuge bitte umgehend bei der Polizei. Möglichst schnelle Mitteilungen sind für unsere Einsatzkräfte entscheidend, um die verdächtigen Wahrnehmungen zeitnah überprüfen und bei Bedarf sofortige Fahndungsmaßnahmen einleiten zu können. Im Zweifelsfall gilt: Lieber einmal zu viel die Polizei verständigen, als einmal zu wenig. Niemand wird es Ihnen übel nehmen, wenn sich ein Hinweis im Nachhinein als unbegründet erweisen sollte.



Durch richtiges Verhalten können Sie selbst dazu beitragen, die Gefahr eines Einbruchs in ihr Zuhause zu verringern:



- Schließen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstüren auch bei nur kurzer

Abwesenheit immer ab und ziehen Sie sie nicht nur ins Schloss.



- Halten Sie auch in Mehrfamilienhäusern die Haustür stets

geschlossen und öffnen Sie Fremden nicht leichtfertig.



- Halten Sie Fenster sowie Balkon- oder Terrassentüren im

Erdgeschoss, aber auch im ersten Stock stets geschlossen.

Gekippte Fenster sind offene Fenster.



- Schließen Sie mit Einsetzen der Dunkelheit rechtzeitig die

Rollläden.



- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, auch nicht in

sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter. Bitten Sie

Nachbarn, täglich den Briefkasten zu leeren und nach dem Rechten

zu sehen.



Diese und weitere Tipps zur Sicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ oder https://www.k-einbruch.de/.