Am Mittwoch (20.12.2023) kam es gegen 07:40 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs von der Aldinger Straße und der Ludwigsburger Steige (Kreisstraße 1692) bei Pattonville zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht.

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überquerte die Fahrbahn an der Fußgängerfurt kurz vor dem Kreisverkehr. Hierbei stieß er mit seinem Zweirad gegen den Audi einer 28-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrzeug an den Kreisverkehr von Ludwigsburg kommend heranfuhr. Durch die Kollision stürzte der unbekannte Zweiradlenker, verletzt sich aber mutmaßlich nicht. Nach einem kurzen Gespräch, in dem der gestürzten Radfahrer mitteilte, dass es ihm gut gehe, entfernte er sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, zu melden.