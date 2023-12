Am Montag (04.12.2023) ereignete sich zwischen kurz nach 09.00 Uhr und kurz nach 10.00 Uhr am Fahrbahnrand des Washingtonrings in Pattonville eine Unfallflucht.

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Skoda und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Anhand von festgestellten Lackantragungen, dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, entgegen.