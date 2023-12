Mehrere Kinder hielten sich am Donnerstag (28.12.2023) gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte in der Benzstraße in Renningen auf.

Ludwigsburg (ots) - Ein elfjähriger Junge entzündete dort einen Feuerwerkskörper und warf diesen in eine Mülltonne aus Kunststoff. Der Inhalt der Mülltonne geriet dadurch in Brand. Das Feuer konnte von Passanten gelöscht werden, der Mülleimer wurde durch die Flammen jedoch beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.



Das Polizeipräsidium Ludwigsburg weist darauf hin, dass der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern sehr gefährlich sein kann. Insbesondere wird an alle Eltern appelliert, keine Feuerwerkskörper an Kinder abzugeben bzw. Minderjährige grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt damit hantieren zu lassen. Für Kinder gibt es spezielles Kinderfeuerwerk, das im Regelfall ab zwölf Jahren zugelassen ist. Auch hier sollte der Umgang allerdings stets durch die Eltern überwacht werden. Reguläres Feuerwerk wie Böller und Raketen sind erst für Personen ab 18 Jahren geeignet. Das Zünden solcher Feuerwerkskörper vor Silvester oder in Verbotszonen stellt zudem eine Ordnungswidrigkeit dar. Eltern sollten sich insbesondere auch darüber im Klaren sein, dass sie ggf. für Personen- oder Sachschäden haftbar gemacht werden können, wenn sie ihrer Aufsichtspflicht nicht ausreichend nachkommen.



Weitere Informationen zum Thema Silvesterfeuerwerk erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/225-silvesterfeuerwerk/.