Einem noch unbekannten Mann gelang es, am Donnerstag (28.12.2023) gegen 19:50 Uhr Bargeld aus einer Registrierkasse eines Discounters in der Dieselstraße in Rutesheim zu entwenden.

Ludwigsburg (ots) - Der Unbekannte betrat den geöffneten Verkaufsraum und ging zu einer unbesetzten Kasse. Diese öffnete er auf noch unbekannte Weise, entnahm sämtliche Geldscheine im Wert von circa 750 Euro und rannte auf den Parkplatz des Discounters. Dort stieg er in einen schwarzen Pkw der Marke Lexus mit polnischen Kennzeichen ein, in dem ein Mittäter auf ihn wartete. Die beiden Männer fuhren los und verließen den Parkplatz in Richtung des Kreisverkehrs in der Gebersheimer Straße. Während der Flucht kam es noch zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände. Eine 55-Jährige fuhr dort mit ihrem Opel Corsa, als vor ihr der Lexus ausparkte. Da beide Rücklichter des Lexus nicht leuchteten, wollte die 55-Jährige den Fahrer darauf aufmerksam machen und betätigte die Lichthupe. Der Lexus fuhr in der Folge rückwärts gegen den dahinter befindlichen Opel der 55-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Parkplatz. An dem Corsa der Frau, die von dem vorangegangenen Diebstahl nichts mitbekommen hatte, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.



Der flüchtige Dieb wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt und circa 175 cm groß mit schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart, komplett dunkel (eventuell dunkelblau) gekleidet. Eine Beschreibung des zweiten Mannes, der im Fluchtfahrzeug gewartet hatte, liegt nicht vor.