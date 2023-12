Ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes war am Mittwoch (27.12.2023) gegen 03:20 Uhr mit seinem 23-jährigen Beifahrer auf der Kreisstraße 1642 von Häfnerhaslach kommend in Richtung Sternenfels unterwegs.

Ludwigsburg (ots) - Auf Höhe der Brücke über den Krebsbach kam ihm aus Richtung Sternenfels ein unbekannter Pkw entgegen, der eine Linkskurve schnitt und direkt auf den Mercedes des 22-Jährigen zufuhr. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 22-Jährige nach rechts ausweichen, wobei er mit der rechten Fahrzeugseite an der Leitplanke entlang streifte. Dabei entstand an seinem Mercedes ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die unbekannte Person am Steuer des entgegenkommenden Fahrzeugs kümmerte sich nicht um den Unfall, sondern fuhr weiter in Richtung Häfnerhaslach. Weder die Insassen des Mercedes, noch ein dahinter fahrender Zeuge konnten nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen. Das Polizeirevier Vahingen an der Enz führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.