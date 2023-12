Am Samstag, dem 23.12.2023, kam es gegen 13:30 Uhr in der Kleinsachsenheimer Straße in Sachsenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Ludwigsburg (ots) - Der Fußgänger wollte den dortigen Fußgängerüberweg überqueren und wurde hierbei von dem Fahrer einem dunkelblauen SUV übersehen. Bei der anschließenden Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem 34-jährigen Fußgänger wurde dieser leicht verletzt. Der Fahrer des dunklen SUV entfernte sich daraufhin unerlaubt und ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug machen können werden gebeten, sich telefonisch (Tel.: 070429410) oder per E-Mail (vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de) mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.