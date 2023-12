Am Sonntag gegen 16:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Königsberger Straße/ Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen ein Verkehrsunfall.

Ludwigsburg (ots) - Der 35-jährige Fahrer eines VW T-Roc befuhr die Eschenbrünnlestraße in südliche Richtung und kollidierte, nach eigenen Angaben aufgrund von Müdigkeit, mit einem dort befindlichen Laternenmast. Der Fahrer wurde hierbei leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Da der Laternenmast umzukippen drohte, musste er durch den Bauhof komplett entfernt werden. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen.