Vermutlich aufgrund einer unabsichtlichen Inbetriebnahme der Sauna im Keller, kam es am Sonntag (17.12.2023) gegen 21:15 Uhr in der Tessiner Straße in Darmsheim zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Ludwigsburg (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich neun Personen im Wohnhaus. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Im Wohnhaus blieb nach dem Brand lediglich das Erdgeschoss bewohnbar. Alle Bewohnerinnen und Bewohner kamen bis auf weiteres anderweitig unter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Da das Löschwasser, das sich auf dem Gehweg befand, zu gefrieren drohte, streute das Technische Hilfswerk den betroffenen Bereich großflächig ab. Die Ermittlungen des Polizeipostens Maichingen dauern an.