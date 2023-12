Bislang unbekannte Täter brachen am Montagmorgen (18.12.2023) kurz nach Mitternacht in einen Baufachmarkt in der Mühläckerstraße in Darmsheim ein.

Ludwigsburg (ots) - Mit einem Stein warfen die Täter eine Scheibe zum Verkaufsraum der Firma ein und gelangten mutmaßlich so in das Firmengebäude. Im Inneren zerstörten die Täter einen Alarmmelder und durchsuchten die Büroräumlichkeiten der Firma. Ob sie hierbei Beute machten, ist neben dem entstandenen Sachschaden noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließenden flüchteten die Täter unerkannt. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen umstellten das Gelände und leiteten eine Fahndung ein, die ohne Ergebnis verlief. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.