Eine noch unbekannte Person verschaffte sich am Donnerstag (21.12.2023) gegen 02:45 Uhr Zugang in den Flur eines Mehrfamilienhauses am Nikolaus-Lenau-Platz in Sindelfingen.

Ludwigsburg (ots) - Dort hebelte sie eine Tür auf, um so in die dahinterliegenden Wohn- und Büroräume zu gelangen. Durch die Geräusche beim Aufbrechen der Tür wachte der 34-jährige Bewohner auf. Die unbekannte Person bemerkte offenbar die Anwesenheit des 34-Jährigen und ergriff ohne Beute unerkannt die Flucht. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude ist noch nicht bekannt.