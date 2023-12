Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Montag (18.12.2023) 20:30 Uhr und Dienstag (19.12.2023) 05:30 Uhr an einem Opel zu schaffen, der in der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen abgestellt war.

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich sägte der Unbekannte den Katalysator aus der Auspuffanlage heraus und entwendete diesen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit rund 1.200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.