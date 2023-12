Auf einen ungebetenen Gast traf eine 54 Jahre alte Frau am Donnerstag (30.11.2023) gegen 16.00 Uhr in ihrem Hausflur in der Pfadstraße in Maichingen.

Ludwigsburg (ots) - Die Frau hatte das Haus bereits zuvor verlassen und kehrte zurück, da sie etwas vergessen hatte. Plötzlich vernahm sie ein ungewöhnliches Geräusch und entdeckte dann einen fremden Mann im Hausflur. Dieser gab auf ihre Nachfrage an, dass er einen Artikel abholen wolle, der bei einer Online-Verkaufsplattform zum Verkauf stünde. Hierauf machte er sich aus dem Staub. Letztlich dürfte es sich hierbei um eine Ausflucht gehandelt haben. Wie der Mann ins Haus kam, konnte abschließend nicht geklärt werden. Er soll etwa 185 cm groß und etwas korpulent gewesen sein. Er dürfte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, hat einen dunkleren Teint und schütteres Haar. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Maichingen zu melden.