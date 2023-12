Ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand am vergangenen Samstag (02.12.2023) kurz nach 23:00 Uhr an einem Reisebus, der auf dem Parkplatz einer Sport- und Veranstaltungshalle in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen geparkt war.

Ludwigsburg (ots) - Auf dem Parkplatz war eine unbekannte Person mit einem Porsche unterwegs, zog mit hoher Geschwindigkeit Kreise und driftete mit dem Sportwagen über den Parkplatz. Bei einem der Fahrmanöver verlor die Person am Steuer die Kontrolle über den Porsche und kollidierte mit dem geparkten Bus. Auch der Porsche dürfte dabei nicht unerheblich an der Fahrzeugfront beschädigt worden sein. Die unbekannte Person flüchtete nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz und entfernte sich in Richtung Stadtmitte Sindelfingen.