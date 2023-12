Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (06.12.2023) zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ereignet hat.

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Hyundai und verursachte einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließen entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, sich zu melden.