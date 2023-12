Ein 24 Jahre alter Mann befindet sich seit Montag (11.12.2023) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am Sonntag (10.12.2023) gegen 06:10 Uhr versucht zu haben in ein Schreibwarengeschäft in der Gartenstraße in Gemmrigheim einzubrechen.

Ludwigsburg (ots) - Eine Zeugin konnte den Tatverdächtigen dabei beobachten, wie er mit Hilfe von Steinen die gläserne Eingangstür des Geschäfts einwarf und anschließend versuchte, hineinzugelangen. Der mutmaßlich unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss stehende Mann konnte kurz darauf von der durch die Zeugin alarmierten Polizei in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangte der 24-Jährige nicht in den Spiel- und Schreibwarenladen, verursachte aber einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der wohnsitzlose Tatverdächtige am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der Haftrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.