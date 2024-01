Ein noch unbekannter Täter begab sich zwischen Sonntag (31.12.2023), 16:30 Uhr und Montag (01.01.2024), 11:00 Uhr widerrechtlich auf das Geländer einer Firma in der Lerchenstraße in Steinenbronn.

Ludwigsburg (ots) - Nachdem der Täter mutmaßlich einen Zaun überstiegen hatte, legte er Böller auf mehrere abgestellte Fahrzeuge und entzündete diese. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 6.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.