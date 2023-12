Am Montag (18.12.2023) ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße 1671 zwischen Bietigheim-Bissingen und Tamm ein schwerer Unfall.

Ludwigsburg (ots) - Eine 69 Jahre alte Frau wollte die Kreisstraße auf Höhe der Einmündung in Richtung des Fißlerhof überqueren. Hierzu nutzte sie die vorhandene Ampelanlage. Als diese für Fußgänger auf Grün umsprang, ging sie über die Straße. Zeitgleich näherte sich aus Richtung Bietigheim-Bissingen eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin. Diese wurde vermutlich durch die tiefstehende Sonne derart geblendet, dass sie übersah, dass die für sie geltende Ampel auf Rot stand bzw. sich eine Person auf der Fahrbahn befand. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen Fahrzeug und Fußgängerin. Die 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Kreisstraße 1671 war während der Unfallaufnahme, die gegen 17.25 Uhr beendet war, teilweise komplett gesperrt. Die Feuerwehr, ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sowie die Notfallseelsorge befanden sich ebenfalls im Einsatz.