Am Sonntagabend (03.12.2023), gegen 21.00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 1671 und der Bietigheimer Straße bei Tamm ein Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand.

Ludwigsburg (ots) - Eine 64 Jahre alte Frau verlor beim Abbiegen in die Bietigheimer Straße vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihren VW. In der Folge überfuhr sie die Gegenfahrbahn und prallte im Grünstreifen gegen einen Zaun, der ein Firmengelände umgibt. Die Frau musste aufgrund des gesundheitlichen Zustands von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug heraus geschnitten werden. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall erlitt sie vermutlich keine Verletzungen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.