Aus noch ungeklärter Ursache fing am Sonntagabend (10.12.2023) gegen 21:30 Uhr in Vaihingen an der Enz eine Scheune nahe der Kreisstraße 1649 zwischen Roßwag und Aurich Feuer.

Ludwigsburg (ots) - Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand und die Flammen hatten auf zwei angrenzende Geräteschuppen übergegriffen.



Während der Löscharbeiten musste die K 1649 bis etwa 02:30 Uhr voll gesperrt werden.



Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100.000 Euro belaufen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 921-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.