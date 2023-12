Am Donnerstagnachmittag (28.12.023), zwischen 15.00 Uhr und 17.45 Uhr, beschädigten noch unbekannte Täter eine Überdachung auf dem Schulgelände in der Straße "Im See" in Kleinglattbach.

Ludwigsburg (ots) - Auf welche Weise das Glasdach, das das Schulgebäude mit der Sporthalle verbindet, beschädigt wurde, steht noch nicht fest. Es lagen Scherben herum, die von einem Hausmeister entsorgt wurden. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.