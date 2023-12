Zwischen Dienstag (05.12.2023) 18.30 Uhr und Mittwoch (06.12.2023) 08.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter eine etwa 3,5 Meter auf 4 Meter große Schaufensterscheibe eines Kaufhauses, das sich in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz befindet.

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich dürfte der Unbekannte auf die Scheibe eingeschlagen haben, so dass ein etwa faustgroßes Loch entstand. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.