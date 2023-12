Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (20.12.2023) zwischen 16:15 Uhr und 16:50 Uhr in der Erich-Blum-Straße in Vaihingen an der Enz ereignete.

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß zunächst, mutmaßlich beim Rangieren, gegen einen geparkten VW. Hierbei wurde der VW auf einen weiteren geparkten VW geschoben. Durch den Verkehrsunfall entstand an den beiden VW ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Lkw gehandelt haben.