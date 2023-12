Der Fahrer eines Linienbusses war am Donnerstag (14.12.2023) gegen 07:20 Uhr in Waldenbuch auf der Liebenaustraße in Richtung Steinenbronn unterwegs und hielt vor einem Fußgängerüberweg an, um zwei dort wartenden Kindern das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Ludwigsburg (ots) - Ein hinter dem Linienbus fahrender 54-Jähriger überholte den stehenden Bus und streifte mit dem Außenspiegel ein siebenjähriges Mädchen, welches vor dem Bus die Straße ordnungsgemäß am Zebrastreifen überqueren wollte. Das Mädchen stürzte auf den Asphalt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, weshalb es vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt wurde. Der Führerschein des 54-jährigen Volvo-Fahrers wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nur ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.