Nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen (21.12.2023) in der Weilerbergstraße in Waldenbuch sucht der Polizeiposten Waldenbuch noch Zeugen.

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte gegen 07.30 Uhr im Bereich einer Fahrbahnverengung den VW eines entgegenkommenden 50-Jährigen. Dieser nahm hierauf die Verfolgung des Fahrzeugs auf, verlor den PKW, vermutlich ein dunkler BMW oder Audi, aber aus den Augen. Am VW entstand ein etwa dreistelliger Sachschaden. Zeugen, die weitere Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Waldenbuch zu melden.