Ein 65 Jahre alter Mercedes-Lenker war am Mittwoch (03.01.2024), gegen 11:00 Uhr auf der Ostelsheimer Steige von Weil der Stadt kommend in Richtung Ostelsheim unterwegs.

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam der 65-Jährige auf Höhe einer Kleingartenanlage nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Nach Reanimationsmaßnahmen wurde der Mercedes-Lenker vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Ostelsheimer Steige musste für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.