Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (19.12.2023) zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hauptstraße in Weil der Stadt ereignete.

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken einen Porsche, der in der Parklücke links daneben stand. Der Unbekannte machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, aus dem Staub. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.