Am Freitag gegen 16:15 Uhr wurden die Integrierte Leitstelle des Landkreises Böblingen und die Polizei über Notruf informiert, dass in einem Nonfood-Geschäft in der Siemensstraße mehrere Angestellte über Kopfschmerzen und Übelkeit klagten.

Ludwigsburg (ots) - Da ersten Meldungen zufolge auch Gasgeruch wahrgenommen werden konnte, fuhren starke Kräfte der Feuerwehr Weil der Stadt sowie der Rettungsdienst und zwei Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an. Das Wohn- und Geschäftsgebäude, in dem sich mehrere Ladengeschäfte, Lokale sowie Büros und Wohnungen befinden, wurde komplett geräumt - 71 Personen mussten den Komplex verlassen. Nachdem im betroffenen Geschäft eine erhöhte Kohlendioxid-Konzentration gemessen werden konnte, wurde ein Messfahrzeug der Feuerwehr Sindelfingen nachgefordert. Ersten Ermittlungen zufolge dürften die hohen Kohlendioxidwerte durch eine nicht betriebene Lüftungsanlage entstanden sein. Nachdem diese in Betrieb gesetzt wurde, sanken die Werte wieder auf ein zulässiges Niveau und die Geschäfte konnten nach ca. dreistündiger Sperrung wieder freigegeben werden. Vier leicht verletzte Mitarbeiterinnen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und mussten nicht in Krankenhäuser aufgenommen werden.