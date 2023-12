Pressemeldungen vom 28.12.2023: 22 - Jähriger in der Lahnstraße in Wetzlar attackiert und verletzt + Pfefferspray in Wetzlar bei Streit eingesetzt + 62 - Jährige überweist etwa 2.600 Euro an WhatsApp Betrüger Wetzlar: 22 - Jähriger in der Lahnstraße attackiert und verletzt Aus einer Gruppe von vier bis fünf Personen ist ein 22 - Jähriger am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, in der Lahnstraße angegangen und verletzt worden.

Dillenburg (ots) - Der Geschädigte war zu Fuß in Höhe eines Buchladens an der alten Lahnbrücke unterwegs, als ihn die Personen attackierten. Zunächst wurde er beleidigt und geschubst. Danach schlugen die Personen mehrfach auf ihn ein. Er erlitt Verletzungen im Gesicht. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.



Wetzlar: Pfefferspray eingesetzt



Im Bereich des Forums hat ein 16 - Jähriger offenbar am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, Pfefferspray eingesetzt. Vermutlich geriet der Jugendliche mit einem 21 - Jährigen in Streit. In Folge dieser Auseinandersetzung sprühte der Jüngere dem "Älteren" dann offenbar Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete. Der 21 - Jährige musste dann ärztlich versorgt werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.



Wetzlar: Aufmerksamer Zeuge verhindert möglicherweise Schlimmeres



Am Mittwoch, gegen 22.00 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge, dass eine Frau in der Huthstraße in Hermannstein von einem Mann gewürgt wird. Eine Streife stellte fest, dass es sich vermutlich um einen Beziehungsstreit zwischen einem 45 - und einer 41 - Jährigen handelt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.



Herborn: Einbruch in Firma



Gegenstände wie Batterien, eine Luftmatratze und einen Schal haben Langfinger zwischen Samstag und Mittwoch aus einem Firmengebäude in der Schönbacher Hauptstraße in Schönbach mitgehen lassen. Die Diebe hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und sich so Zugang verschafft. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.



Haiger: EC Karten entwendet



In der Straße Hosrain in Allendorf haben Unbekannte eine EC Karte entwendet. Die Diebe hatten offenbar zwischen Donnerstag (21.12.23) und Mittwoch (27.12.2023) einen VW auf bislang unbekannte Weise geöffnet und daraus die Geldbörse entwendet. Zwei weitere EC Karten wurde zwischen Samstag und Dienstag aus einem Fahrzeug im Haukenestenweg entwendet. Die gestohlenen EC Karten setzten die Diebe wenig später bei Zigarettenkauf ein. Hinweise dazu erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.



Aßlar: 62 - Jährige überweist etwa 2.600 Euro an WhatsApp Betrüger



Über den Messanger Dienst Whats App nahmen mutmaßliche Betrüger über die Weihnachtsfeiertage Kontakt zu einer 62 - Jährigen auf. Die Betrüger gaben sich als Sohn der Frau aus und baten darum, Rechnungen zu bezahlen. Die ahnungslose Frau überwies in zwei Raten zwei Beträge von zusammen etwa 2.600 Euro.



Verkehrsunfälle:



Herborn: Gegen Schranke gefahren



Am Mittwochmittag ist eine 66 - Jährige mit ihrem PKW gegen eine Schranke eines Parkhauses in der Straße Am Hintersand in Herborn gefahren. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.



Lahnau: Fußgänger verletzt



Wegen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Wetzlar einen älteren dunkelblauen PKW. Der Fahrer, der "Ende 30" sein soll, war mit seinem PKW am vergangenen Freitag (22.12.23), gegen 07.45 Uhr, in der Waldgirmeser Straße in Dorlar unterwegs. Der 14 - Jährige Fußgänger lief über den Fußgängerüberweg, als er von dem Fahrzeug touchiert wurde. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr aber dann in Richtung Waldgirmes davon. Der 14 - Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Rufnummer 06441 - 9180 entgegen.



Jörg Reinemer



Pressesprecher