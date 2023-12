--

Dillenburg (ots) - Herborn: Heute Morgen, gegen 10.30 Uhr prallten auf dem Parkplatz im Gewerbepark "Untere Au" ein Fußgänger und ein Lkw zusammen.



Der 67-jährige Fußgänger aus Herborn verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 47-jährige Lkw-Fahrer aus Litauen erlitt einen Schock.



Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, und ordnete eine Blutentnahme bei dem Lkw-Fahrer an.



Weitere Angaben zum Unfallhergang sind derzeit nicht möglich.



Guido Rehr, Pressesprecher