Ehringshausen: Am späten Montagabend (18.12.2023) überfielen zwei Räuber den Rewe-Einkaufsmarkt in der Kölschhäuser Straße.

Dillenburg (ots) - Die beiden Täter bedrohten die zwei Marktmitarbeiterinnen mit Pistolen und fesselten beide. Im Anschluss flüchteten die Täter mit den Tageseinnahmen und Zigaretten.



Gegen 22.00 Uhr betraten die bislang Unbekannten den Markt. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderten sie die Mitarbeiterinnen auf, die Kassen und den Tresor zu öffnen.



Die Täter fesselten die beiden Frauen und durchwühlten Büroräume nach weiterem Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Räuber mit Bargeld und Zigaretten in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Geschädigten befreiten sich selbst und alarmierten die Polizei.



Die Marktmitarbeiterinnen beschrieben die Räuber wie folgt: Sie sollen ein südländisches, vermutlich türkisches, Erscheinungsbild haben. Beide sprachen deutsch und türkisch. Der erste Täter war 185 cm groß und hatte eine normale Statur. Der zweite Täter war 175 cm groß und ebenfalls von normaler Statur.



Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:



- Wer hat den Überfall am Montagabend in der Kölschhäuser Straße

mitbekommen?



- Wer kann Angaben zu den beiden Räubern machen?



- Wo ist das Duo vor der Tat oder im Anschluss noch aufgefallen?



- Wem sind verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts

aufgefallen?



Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.



Kerstin Müller, Pressesprecherin