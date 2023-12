Einbruchschutz und Schutz vor Taschendieben: Sprechstunde der Kriminalberatung am 14.12.2023 im Haus der Prävention in Wetzlar.

-- Mehr als die Hälfte aller Einbruchversuche scheitern, weil Wohnungen oder Häuser ausreichend gesichert sind.

Dillenburg (ots) - Um die Täter von vornherein erfolgreich abzuwehren, müssen keineswegs immer gleich teure Sicherungen - wie etwa eine Alarmanlage - zum Einsatz kommen.



In der Vorweihnachtszeit haben Taschen- und Trickdiebe Hochkonjunktur. Gedränge in den Fußgängerzonen oder auf Weihnachtsmärkten sind für sie günstige Gelegenheiten, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Einfache Verhaltensregel erschweren den Dieben den Zugriff auf das Portemonnaie.



Die kriminalpolizeiliche Beratung des Polizeipräsidiums Mittelhessen lädt für den 14.12.2023 (Donnerstag) zu einer Informationsveranstaltung rund um den Einbruchschutz und zum Schutz vor Taschen- und Trickdieben zu einer offenen Sprechstunde ins "Haus der Prävention" am Ludwig-Erk-Platz in Wetzlar ein.



Zwischen 13.00 und 17.00 Uhr informiert Kriminalhauptkommissar Jörg Schormann über sinnvolle Sicherungstechniken an Fenster und Türen und gibt Verhalten-Tipps um sich vor Einbrechern zu schützen. Zudem erläutert er die Maschen der Taschen- und Trickdiebe und gibt Tipps, wie man den Langfingern das Weihnachtsgeschäft vermiest.



