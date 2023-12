-- Haiger: Unfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz - Am Freitagabend beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen auf dem Edeka-Parkplatz im "Hohleichenrain" geparkten Golf 6.

Dillenburg (ots) - Zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr prallte der Unbekannte gegen die Front des grauen VW und ließ einen Schaden von rund 2.500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.



Haiger: Parkplatzrempler vorm "Jeans-Fritz" -



Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße geparkten Audi. Den Schaden an der Front des grauen Q3 mit Siegener Zulassung schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro. Zeugen, die den Unfall am Freitagabend, zwischen 19.30 Uhr und 21.20 Uhr direkt vor einem auf Jeansbekleidung spezialisiertem Geschäft beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.



Dillenburg - B 277: Mit Mini in Leitplanke gekracht -



Mit leichten Verletzungen überstand ein 20-jähriger Unfallfahrer am Montagabend einen Zusammenstoß mit einer Leitplanke. Der Haigerer war gegen 20.45 Uhr mit seinem Mini auf der Bundesstraße 277 von Dillenburg in Richtung Herborn unterwegs. Offensichtlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Von dort prallte der Mini ab, drehte sich um 180 Grad und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der Haigerer klagte an der Unfallstelle über Rückenschmerzen. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Trümmerteilen seines Minis mussten von den Fahrbahnen entfernt werden - zudem musste der Wagen abgeschleppt werden. Hierzu war die Bundesstraße für ca. 20 Minuten gesperrte. Die Blechschäden am Mini belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 7.000 Euro. Die Reparatur der Schutzplanken wird weitere 1.000 Euro kosten.



Dillenburg: Skoda beschädigt -



Auf rund 3.500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Marbachstraße geparkten Skoda zurückließ. Der blaue Fabia parkte am zurückliegenden Freitag (22.12.2023), zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1. Vermutlich beim Vorbeifahren in Richtung Donsbach touchierte der Unfallfahrer die Fahrerseite des Skodas. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.



Herborn-Hörbach: In Wohnung eingestiegen -



Auf die Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Schmalbachstraße abgesehen. Zwischen Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr und Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf, stiegen ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ihnen fielen Bargeld sowie eine Handtasche in die Hände. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter in der Schmalbachstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.



Lahnau-Dorlar: Schülerin angefahren und geflohen -



Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen auf dem Fußgängerüberweg der Waldgirmeser Straße, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Zwischen 07.40 Uhr und 07.45 Uhr wollte die 14-jährige Schülerin den Überweg von der Gartenstraße kommend in Richtung Sonnengasse überqueren. Plötzlich fuhr ein Pkw vom Kreisverkehr der Atzbacher Straße in Richtung Waldgirmes auf den Fußgängerüberweg zu. Letztlich prallte das Fahrzeug gegen den linken Fuß der Schülerin. Sie gibt an, dass der Fahrer des Pkw stoppte, kurz erschrocken aufsah und dann in Richtung Waldgirmes weiterfuhr, ohne sich um die Lahnauerin zu kümmern. Den Fahrer beschreibt sie als einen Mitte bis Ende 30 Jahre alten Mann mit dunkelblonden oder hellbraunen Haaren. Zur Tatzeit trug er eine Brille. Der Pkw war ein älteres dunkelblaues Modell der Mittelklasse. Weitere Angaben zum Fahrer oder dessen Auto kann sie nicht machen. Die Schülerin trug eine Verletzung am linken Fuß davon. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Zusammenstoß auf dem Fußgängerüberweg von der Gartenstraße zur Sonnengasse am Freitagmorgen beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.



Wetzlar: Auseinandersetzung in Gaststätte -



Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages rückten mehrere Streifen der Wetzlarer Polizei zu einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Silhöfertorstraße aus. Gegen 20.50 Uhr alarmierte die Wirtin die Ordnungshüter. Demnach hatten zwei Gäste Streit mit einem weiteren Gast. Letztlich schlug einer der Männer dem Opfer mit einem Faustschlag zu Boden, zog eine Schusswaffe und bedrohte den Mann. Anschließend flohen sowohl der Täter, als auch sein Komplize aus der Gaststätte. Das 43-jährige Opfer aus Sinn erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizisten den 25-jährigen Schläger und seinen 31-jährigen Komplizen fest. Bei dem 25-Jährigen stellten die Polizisten eine Schreckschusspistole sicher. Alle drei Beteiligten waren stark alkoholisiert. Der genaue Hintergrund für die Auseinandersetzung ist derzeit noch nicht bekannt. Beide in Wetzlar lebende Männer durften nach den polizeilichen Maßnahmen die Polizeistation wieder verlassen. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.



Wetzlar-Dutenhofen: Behinderung der Polizei endet in Ausnüchterungszelle -



Im Rahmen von Ermittlungen nach einer Verkehrsunfallflucht gestern Abend in der Bergstraße, störten zwei Männer die Arbeit der Polizeistreife. In der Folge musste ein 35-jähriger Wetzlarer ausgenüchtert werden.

Zuvor hatte die Fahrerin eines BMW beim Rangieren in der Wetzlarer Straße eine Mauer sowie einen Zaun beschädigt und war geflohen. Ermittlungen an der Halteranschrift brachten Wetzlarer Polzisten zu der 47-jährigen Wetzlarerin, die offensichtlich betrunken war. Die beiden Männer störten die Ermittlungen der Streife, pöbelten aggressiv die beiden Kollegen an und verweigerten eine Identitätsfeststellung. Letztlich leistete der 35-jährige Widerstand und musste zu Boden gedrückt und gefesselt werden. Eine hinzugerufene Streife brachte ihn ins Polizeigewahrsam, wo er bis heute Morgen ausgenüchtert wurde. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Die betrunkene Unfallfahrerin musste sich auf der Wetzlarer Wache einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Ordnungshüter ihren Führerschein sicher. Sie wird sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.



Hüttenberg-Volpertshausen: In Haus eingestiegen -



Im Zeitraum von Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr bis Sonntagmorgen, gegen 11.00 Uhr drangen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Werther Straße ein. Sie schlugen eine Scheibe der Eingangstür ein und öffnete die Tür. Aus dem Haus ließen die Diebe unter anderem Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe, eine Canon Kamera, Schlüssel und Schallplatten mitgehen. Die Reparatur der Eingangstür wird rund 3.000 Euro kosten. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.



