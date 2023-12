Wetzlar- Niedergirmes Die Staatsanwaltschaft Wetzlar führt ein Ermittlungsverfahren gegen eine 59-Jährige wegen des Verdachts des Totschlags.

Dillenburg (ots) - Sie befindet sich in Untersuchungshaft.



Am Samstag, 2. Dezember, meldete die 59-jährige Frau eine leblose Person in einer Wohnung in der Steubenstraße. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 35-Jährigen aus dem Landkreis Gießen feststellen. Polizeibeamte nahmen die in der Wohnung anwesende Mitteilerin aus dem Lahn-Dill-Kreis vorläufig fest.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Frauen am Samstag zwischen 11.20 Uhr und 20.50 Uhr zusammen in der Wohnung aufgehalten, letztlich erlag die 35-Jährige einer Stichverletzung. Die mutmaßliche Tatwaffe stellten die Beamten in der Wohnung sicher.



Die Vorführung der Tatverdächtigen beim Amtsgericht Wetzlar erfolgte am Sonntag, 3. Dezember. Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar einen Haftbefehl.



Zeugen, die im genannten Zeitraum auf die Frauen oder möglicherweise auf Geschehnisse in der Steubenstraße aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Wetzlar zu wenden Telefonnummer 06441/918-110.



Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an, nähere Informationen können derzeit nicht veröffentlicht werden.



Manuel Jung, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher



Yasmine Scholz, Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin