Haiger / A45: Nach einem Verkehrsunfall auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger-Burbach wurde heute Nachmittag (20.12.2023) eine Person tödlich verletzt.

Dillenburg (ots) - Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein 72-Jähriger gegen 13:45 Uhr unmittelbar vor einem Lkw auf die Fahrbahn der A45 trat und dort von einem Sattelzug erfasst wurde.



Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann verstarb noch an der Unfallstelle.



Zur Klärung der genauen Umstände hat ein Gutachter seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen.



Die Autobahn ist derzeit in Richtung Norden noch vollgesperrt.



Neben Polizisten der Autobahnstation Mittelhessen waren Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei im Einsatz.



Kerstin Müller, Pressesprecherin