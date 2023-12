Driedorf: Kaffeemaschine und Geld geklaut Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Diebe am Mittwoch, 6.

Dillenburg (ots) - Dezember, zwischen 18 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten mit einem Kaffeevollautomaten und einer gefüllten Spardose im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens am Fenster ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Herborn bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).



Dillenburg- Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht



Nachdem einem Dillenburg Bargeld geraubt wurde, bittet die Kriminalpolizei nun um Zeugenhinweise.

Der 69-Jährige war am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 20:55 Uhr auf dem Weg von der Marktstraße über die Bismarkstraße in Richtung Krankenhaus unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle, an der Einmündung zur Rühlstraße, wurde er von einem bislang Unbekannten angesprochen. Mit einem Messer in der Hand forderte der Räuber Bargeld von dem 69-Jährigen. Trotz der Forderungen redete er offenbar beruhigend auf sein Opfer ein.

Nachdem der Geschädigte sein Bargeld, in Höhe von 110 Euro ausgehändigt hatte, flüchtete der Unbekannte schnellen Schrittes über die Bismarkstraße in Richtung Kino.

Der Tatverdächtige war etwa 20 -30 Jahre alt, 185 cm groß, schlank und hatte einen dunklen Vollbart. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Möglicherweise verfolgte der Unbekannte sein späteres Opfer bereits in der Bismarkstraße in Höhe der Stadthalle.

-Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Räuber geben?



- Wem ist eine solche Person vor oder nach der Tat aufgefallen?



Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.



Wetzlar- Sexuelle Belästigung / Polizei bittet um Hinweise



Eine 55-jährige Frau war am Freitagabend (01.12.2023) gegen 21:30 Uhr fußläufig in der Neustadt unterwegs, als sich in Höhe des Baumeisterwegs zwei unbekannte Männer näherten.

Einer der Unbekannten berührte die Frau an den Brüsten, sowie der Taille, der Zweite forderte sie auf, sich zu entkleiden. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Frau gelang es sich zur Wehr zu setzen und sich zu ihrem Fahrzeug zu flüchten.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise und sucht nach den beiden Unbekannten, die laut Zeugenaussagen ein westasiatisches Aussehen hatten, rund 175 cm groß und jünger als 30 Jahre alt gewesen sind. Beide hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.



Unfallfluchten:



Braunfels:



Aus noch unbekannten Gründen beschädigte ein Unfallfahrer am Montag (04.12.2023) zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr im Hegebachweg den Zaun in Höhe der Hausnummer 18 und flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem VW Golf 6, der einen Heckschaden haben müsste. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem VW nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.



Hüttenberg / L3054:



Am Mittwoch (06.12.2023), gegen 11:30 Uhr fuhr ein Unbekannter auf der L3054 aus Richtung der AS Gießen-Lützelinden (A45) kommend in Richtung des Kreisverkehrs in Richtung Rechtenbach. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er offensichtlich eine VW-Fahrerin, die sich mit ihrem Touran bereits im Kreisel befand und touchierte die rechte vordere Fahrzeugseite. Der Fahrer des dunkelgrauen Kombis fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Reparatur des VWs wird rund 850 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.



Eschenburg- Hirzenhain-Bahnhof:



Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Montag (04.12.2023) auf der L3043. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer war von Hirzenhain kommend in Richtung Lixfeld unterwegs als ihm auf dieser Strecke ein Lkw entgegenkam. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge berührten sich. Am Lkw des 58-Jährigen entstand ein 150 Euro teurer Schaden. Der Unfallfahrer flüchtete. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.



