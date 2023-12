13. Adventskonzert der Polizei in Herborn - Samstag, 09.12.2023, ab 18.00 Uhr in der Katholischen Kirche in der Schlossstraße...

Dillenburg (ots) - Am Samstag, 09.12.2023, ab 18.00 Uhr, tragen namhafte Chöre und Solisten weihnachtliche Stimmung in die Katholische Kirche, in der Schlossstraße 15, in Herborn.



Der Eintritt zu dem Konzert ist frei - die Kollekte kommt einem karitativen Zweck zugute. Einlass ist ab 17.15 Uhr.



Aktuell sind noch Sitzplätze für das Adventskonzert der Polizei in der Katholischen Kirche in der Schlossstraße frei.



Eine telefonische Sitzplatzreservierung für das Konzert in der Katholischen Kirche ist zwingend erforderlich. Ab heute ist eine Ticket-Hotline, werktags zwischen 10.00 und 15.00 Uhr, unter Tel.: 02771 / 907-111 eingerichtet.



Guido Rehr, Pressesprecher